டாப்லெஸ் யோகா சொல்லித் தந்த சாமியார்.. செம மாத்து.. கழன்று விழுந்த விக்கோடு ஓட்டம்!

செக்ஸி டான்ஸ், டாப்லெஸ் யோகா வீடியோக்களை பதிவிட்டு சர்ச்சையில் சிக்கும் டெல்லி சாமியார் ஓம் ஸ்வாமி இந்த முறை மக்கள் கொடுத்த தர்ம அடியால் பிரபலமடைந்துள்ளார்.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 15:39 [IST]

The former Bigg Boss contestant was taken aback by the sudden attack at Delhi