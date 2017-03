ஜார்கண்டில் மாஜி துணை மேயர் உட்பட 4 பேர் சுட்டுக்கொலை

ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் முன்னாள் மேயர் உட்பட 4 பேர் மர்ம நபர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர்.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 23:59 [IST]

English summary

Former Deputy Mayor of Dhanbad, Neeraj Singh and 3 others died in a shoot out near Steel Gate, Dhanbad