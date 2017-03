டோனியின் செல்போன்கள் திருடியது யார்? டெல்லி போலீஸார் விசாரணை

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டோனி தங்கியிருந்த நட்சத்திர ஓட்டலில் தீவிபத்து நடந்தபோது அவரது 3 செல்போன்கள் திருடு போனதை தொடர்ந்து டெல்லி போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian Cricket former captain Mahendra Singh Dhoni's mobiles phones were theft while he was staying in Delhi Star Hotel. Delhi police registered case.