நிலத்தகராறில் 8 வயது சிறுமியை சுட்டுக்கொன்ற முன்னாள் எம்எல்ஏ.. பீகாரில் பரபரப்பு

பீகாரில் நிலத்தகராறில் 8 வயது சிறுமி ஒருவரை முன்னாள் எம்எல்ஏ சுட்டுக்கொன்ற சம்பவர் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A eight-year-old girl was killed and four others were injured on Sunday after former Bihar MLA allegedly opened fire in Tenduni Village of Bihar over a land dispute.