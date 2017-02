நாடாளுமன்றத்தில் மயங்கி விழுந்த எம்.பி. இ.அகமது மருத்துவமனையில் மரணம்

நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத்தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி உரையாற்றிய போது மயங்கி விழுந்த கேரளா மாநில எம்.பி இ. அகமது மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 7:28 [IST]

English summary

Former Union Minister E Ahamed, who collapsed Tuesday in Parliament after suffering a cardiac arrest passed away. Ahamed who was 78 passed away at hospital at around 2.15 am on Wednesday.