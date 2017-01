பலாத்காரத்தை தடுக்க முயன்ற பெண்ணின் காது அறுப்பு... உத்தரப்பிரதேசத்தில் பரபரப்பு

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 4 பேர் கொண்ட கும்பல் பெண் ஒருவரை பலாத்காரம் செய்ய முயன்றுள்ளது. இதனை அந்தப் பெண் தடுக்க முயன்றதால் அவரது காதை அந்தக் கும்பல் அறுத்துள்ளது.

English summary

In Uttarpradesh four men attempting to rape a girl. She repeatedly protested against it. so they cut off her ears. But Bhagpat BJP MP Satyapal singh says there is no truth in this case.