உபியில் வென்றால் அயோத்தியில் ராமர்கோவில் கட்டுவோம்- தேர்தல் அறிக்கையில் பாஜக

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவோம் என்று பாஜக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துள்ளது. அத்துடன் இலவச லேப்டாப், கேஸ் சிலிண்டர் என பல கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசியுள்ளது.

English summary

Politics of performance will begin in Uttar Pradesh, said BJP president Amit Shah before be released the part’s manifesto for Uttar Pradesh assembly polls 2017.