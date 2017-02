மார்ச் 13ம் தேதி முதல் சேமிப்பு வங்கி கணக்குகளில் நிபந்தனையின்றி பணம் எடுக்கலாம் : ரிசர்வ் வங்கி

சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ளவர்கள் மார்ச் 13ஆம் தேதி முதல் நிபந்தனையின்றி பணம் எடுக்கலாம் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

English summary

RBI announced that From 13 March there will be no limit on cash withdrawal from savings bank accounts. Limit on cash withdrawal from savings backs accounts to be relaxed in 2 stages. From 20 Feb limit to be increased from Rs 24000 to Rs 50000 says RBI.