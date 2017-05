ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தில் இருந்து வந்து மத்திய அமைச்சரான அனில் மாதவ் தவே!

ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தில் முக்கிய பணியாற்றி பின்னர் சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றவர் அனில்மாதவ் தவே இன்று உடல்நலக்குறைவினால் மரணமடைந்துள்ளார்.

English summary

Anil Madhav Dave, who had a longtime association with the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), was appointed Environment Minister last year.He was a member of various committees in parliament and was also in the Parliamentary Forum on Global Warming and Climate Change.