ஊர் ஊராக சென்று செல்பி எடுக்கும் மோடிக்கு விவசாயிகளை பார்க்கதான் நேரமில்லை… ஜி. ராமகிருஷ்ணன் காட்டம்

ஊர் ஊராக சென்று செல்பி எடுக்கும் பிரதமர் மோடிக்கு விவசாயிகளை பார்க்க மட்டும் நேரமில்லை என்று சிபிஎம் மாநில செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CPM State Secretary G. Ramakrishnan has met protesting farmers at Jantar Mantar in Delhi today.