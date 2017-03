ராணுவ வீரரின் மகள் குருமெஹரை கேலி செய்வது இழிவானதாகும்.. கம்பீர் காட்டம்

சமூக வலைதளத்திதில் ராணுவ வீரரின் மகள் குருமெஹர் கவுர்க கேலி செய்யப்படுவதற்கு கிரிக்கெட் வீரர் கம்பீர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 17:58 [IST]

English summary

Senior India discard Gautam Gambhir came out in support of Delhi University student Gurmehar Kaur and said mocking the girl for her views is despicable.