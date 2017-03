அமேதிக்கு வந்த களங்கம்.. பலாத்கார வழக்கில் சிக்கிய காயத்ரி பிரஜாபதி வெற்றிமுகத்தில்!

உத்தரப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் பாலியல் வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட சமாஜ்வாதி கட்சியைச் சேர்ந்த காயத்ரி பிரஜாபதி அமேதி தொகுதியில் முன்னிலை வகிப்பது அதிர்ச்சியை உண்டாக்கியுள்ளது.

English summary

Gayatri prajabati, who is a accused in rape case, is leading in Amethi constituency.