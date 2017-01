ரூபாய் நோட்டு விவகாரம்.. நடப்பாண்டில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறையும்

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறையும் எனவும் சுரங்கம் மற்றும் கட்டுமான துறைகள் மந்தமான நிலை காணப்படும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The government on Friday predicted that the Indian economy will grow at 7.1% in 2016-17 lower than the 7.6% growth clocked in the previous fiscal.