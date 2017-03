வாட்ஸ்அப் குரூப் வழியாக ஹைடெக் விபசாரம்.. சிக்கிய தாரா ஆன்ட்டி.. கஸ்டமர்கள் கலக்கம்

வாட்ஸ்-அப்பில் டெல்லியை மூன்றாக பிரித்து விபசார வாடிக்கையாளர்களுக்காக தனித்தனியாக மூன்று குரூப்பை உருவாக்கி தாரா இயக்கி வந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 6:00 [IST]

English summary

The Ghaziabad police on late Thursday night arrested a 45-year-old woman, and her three male accomplices, who allegedly ran a prostitution racket.