பரிசுப் பொருள் வழக்கு.. ஜெ., அழகு திருநாவுக்கரசு மட்டும் வழக்கிலிருந்து விடுவி்ப்பு

ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான பிறந்த நாள் பரிசுப் பொருள் வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது. ஜெயலலிதா, அழகு திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

English summary

Supreme court has closed the gift case against former CM Jayalalitha and Azhagu Thirunavukkarasu today.