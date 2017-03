கிப்ட் வழக்கில் இருந்து தப்பிய ஜெ.,- செங்கோட்டையனை விடாமல் துரத்தும் சிக்கல்

பிறந்த நாள் பரிசுப் பொருள் வழக்கில் இருந்து ஜெயலலிதா, அழகு திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் விடுவிக்கப்பட்டனர். செங்கோட்டையன் மீதான விசாரணை தொடரும் என உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

SC has relieved Jayalalitha and Azhagur Thirunavukkarasu from the Gifts case but minister Sengottayan is in trouble.