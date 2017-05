ஆணுறுப்பை துண்டித்தற்கு பதில் போலீசிடம் சென்றிருக்க வேண்டும்.. கேரள பெண்ணுக்கு சசிதரூர் அட்வைஸ்!

பலாத்காரம் செய்த சாமியாரின் ஆணுறுப்பை துண்டித்த கேரள பெண்ணுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் சசிதரூர் ஆலோசனை கூறியுள்ளார்.

English summary

Congress MP Shashi Tharoor on Sunday said that rather than taking the law into her own hands, the law student who chopped off the genitals of a godman who had been raping her for eight years should have approached the police.