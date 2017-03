எனது மன உளைச்சலுக்கு ஈடாக ரூ.14 கோடி வேண்டும்.. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கடிதம் எழுதிய நீதிபதி கர்ணன்

உச்சநீதிமன்றத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார் நீதிபதி கர்ணன். அதில், உச்சநீதிமன்றத்தின் நடவடிக்கையால் தனக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு நஷ்ட ஈடாக ரூ.14 கோடியை வழங்க வேண்டும் என்றும், கேட்ட

English summary

Justice C Karnan has dashed off a letter to Supreme Court seeking compensation of Rs 14 crore. He says that the orders of the Supreme Court have disturbed his mind and hence compensation of Rs 14 crore be paid to him.