கோவாவில் பாலம் உடைந்து விபத்து.. ஒருவர் பலி; 30 பேரை காணவில்லை

கோவாவில் பாலம் இடிந்ததில் 50 பேர் ஆற்றில் மூழ்கி உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Close to 50 people fell into the river on Thursday after a footbridge collapsed in South Goa's Curchorem town.