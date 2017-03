கோவாவில் நாளைமறுநாள் பாஜக பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.. காங். வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி

வரும் 16ம்தேதி கோவாவில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், என்று உத்தரவிட்டனர் நீதிபதிகள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 11:36 [IST]

English summary

CJI says when no party has majority, Governor can take a call on ascertain who has majority. Justice Tarun Gogoi on the special bench along with the CJI asks Singvi if he had the numbers to form the government.