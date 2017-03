கோவா முதல்வராக பாரிக்கர் பதவியேற்பை எதிர்த்து காங். வழக்கு.. அவசரமாக விசாரிக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்

கோவா முதல்வராக மனோகர் பாரிக்கரின் பதவியேற்பை எதிர்த்து காங்கிரஸ் கட்சி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்த வழக்கு இன்று அவசர வழக்காக காலை 10.30 மணிக்கு விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

English summary

In a late-night development on the day of Holi, the Supreme Court agreed to hear an urgent writ petition filed by the Congress party challenging the “blatantly unconstitutional action” of Goa State Governor Mridula Sinha to invite Goa BJP legislature party leader Manohar Parrikar as Chief Minister of the State.