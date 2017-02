ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல், நாடு முழுக்க ஜி.எஸ்.டி வரி விதிப்பு அமல்!

ஜி.எஸ்.டி வரி சட்டத்தை அமல்படுத்த நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநிலங்களுமே ஒப்புக்கொண்டுவிட்டதாக மத்திய பொருளாதார விவகாரத்துறை செயலாளர் சக்திகாந்த தாஸ் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.

English summary

Goods and Services Tax (GST) will be implemented from July 1, 2017, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das said on Tuesday.