இந்திய குடியரசு தினம்.. அசத்தல் டூடுல் வெளியிட்ட கூகுள்

நாட்டின் 68வது குடியரசு தினம் இன்று கோலாகலாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனை கவுரவிக்கும் வகையில் கூகுள் நிறுவனம் டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

As India celebrates its 68th Republic Day, Google is putting up a new Doodle in the country today to mark the occasion