தமிழ் உள்ளிட்ட இந்திய மொழி பேசும் நெட்டிசன்களுக்கு கூகுள் குறி! அசத்தல் சேவைகள் அறிமுகம்

உள்ளூர் மொழிகளில் இணையத்தை பயன்படுத்த விரும்பும் மக்கள் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாகி வருவதை கணித்து கூகுள் புது வசதிகளை அளித்துள்ளது.

English summary

Continuing with its commitment to bring the internet alive for a billion Indians, Google on Tuesday announced a new set of products and features for Indian languages to better serve the needs of Indians who are coming online rapidly and released findings of a joint report by Google and KPMG India titled 'Indian Languages- Defining India's Internet'.