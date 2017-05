குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்: எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளர்களாக யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளரை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் காந்தி பேரன் கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அல்லது வேளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ். சுவாமிநாதனுக்கு வாய்ப்பு தரப்படலாம்.

Columnist Paa Krishnan analysis on upcoming the Presidential Elections.

