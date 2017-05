ரயில் பயணிகள் கட்டணம் உயர்வா?... விரைவில் வெளியாகிறது புதிய "வரி விதிப்பு"

ரயில்வேத் துறையை நவீனப்படுத்துவதற்கு கூடுதல் நிதி தேவைப்படுவதால் பாதுகாப்பு செஸ் வரி விதிப்பது குறித்த பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Railways Minister Suresh Prabhu told a safety cess on passenger tickets is under consideration