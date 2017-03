ரொக்க பரிவர்த்தனைக்கான உச்சவரம்பை ரூ2 லட்சமாக குறைக்க திடீர் பரிந்துரை!

வங்கிகளில் ரொக்கப் பரிவர்த்தனைக்கான உச்சவரம்பை ரூ3 லட்சத்தில் இருந்து ரூ2 லட்சமாக குறைக்க மத்திய அரசு திடீரென பரிந்துரைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The union government on Tuesday proposed to cap cash transactions at Rs 2 lakh instead of the proposed Rs 3 lakh. The proposal was made in the finance bill that was introduced in the parliament. If the bill is passed, citizens will have to pay a service charge on cash transactions above Rs 2 lakh per month.