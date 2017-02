நீட் நுழைவுத் தேர்வு.. சி.பி.எஸ்.இ. புதிய அறிவிப்பு

நீட் நுழைவுத் தேர்வை மூன்று முறை எழுதுவது தொடர்பாக சி.பி.எஸ்.இ. விளக்கமளித்துள்ளது.

The Centre on Friday allowed aspiring doctors - who had not cleared the medical entrance examination in the past - to appear for the National Eligibility-Cum-Entrance Test (NEET) 2017.