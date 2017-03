விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு இழப்பீடு மட்டும் தீர்வாகாது… மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் குட்டு

விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து செய்து கொண்டால் அவர்களது குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்குவது மட்டும் தீர்வாகாது என்று சுப்ரீம் கோர்ட் கூறியுள்ளது.

English summary

The Supreme Court today said, Union government should take proper to step to prevent farmer’s suicide.