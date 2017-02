ஓபிஎஸ்ஸா.. சசிகலாவா.. ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார்.. இறுதி முடிவு ஆளுநர் கையில்... மத்திய அரசு விளக்கம்

தமிழகத்தில் ஓபிஎஸ் அரசு நீடிக்குமா அல்லது சசிகலா முதல்வர் ஆவாரா என்ற முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் ஆளுநரிடமே உள்ளது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Governor has power to take final decision about Tamil political situation said Home minister Rajnath Singh.