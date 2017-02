அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி தமிழக ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுப்பார்: அருண் ஜேட்லி

அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று அருண் ஜேட்லி கூறியுள்ளார்.

English summary

governor should take action on constitutional law in tamilnadu, said union minister arun jaitley