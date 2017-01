ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கும் இலவச சேவையை 3ஆக குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்!!

ஏடிஎம்களில் இலவசமாக பணம் எடுப்பதை 3ஆக குறைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதுகுறித்த வங்கிகளின் கோரிக்கை தொடர்பாக மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The government is considering a proposal to reduce the free withdrawals by more than half to just three, instead of the nearly 8-10 now, including from banks where one has accounts.