என்ஜிஓக்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி... நிதிப்பரிமாற்றத்தை கண்காணிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு!

நாடு முழுவதும் உள்ள தன்னார்வ நிறுவனங்கள், அரசால் வழங்கப்படும் நிதியை முறையாகப் பயன்படுத்துகின்றனவா என்று கண்காணிக்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

For the first time we have realised the phenomenal amount of money the government is giving to the NGOs, the Supreme Court said on Wednesday. It was brought to the SC's light that the government gives NGOs Rs 950 crore every year.