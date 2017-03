நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்க தாமதம்.. டாக்டரை பந்தாடிய உறவினர்கள்.. பரபர சிசிடிவி காட்சிகள்

நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்க தாமதமான காரணத்தால் டாக்டர் ஒருவரை நோயாளிகளின் உறவினர்கள் தாக்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Video footage of a doctor being brutally assaulted at a government hospital at Dhule in North Maharashtra went viral on social media on Monday.