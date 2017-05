முத்தலாக் முறையை மாற்றாவிட்டால் மத்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வரும்.. வெங்கய்யா நாயுடு திட்டவட்டம்

முத்தலாக் நடைமுறையை மாற்றாவிட்டால் மத்திய அரசு புதிய சட்டம் கொண்டு வர நேரிடும் என்று மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

central Minister Venkaiah Naidu on Saturday said the government may be driven to step in and enact a law banning triple talaq