புதிய பி.எட்.கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி கிடையாது - பிரகாஷ் ஜவடேகர் அதிரடி அறிவிப்பு

புதிய பி.எட். கல்லுாரிகளுக்க இந்த ஆண்டு அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது என மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Concerned over the quality of the teacher training institutions, the Centre has decided that no new BEd college will be allowed in the country this year.