பண ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் பலன் படிப்படியாக கிடைக்கும்.. மத்திய பட்ஜெட்டில் ஜேட்லி

பண மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கையால் படிப்படியாக பலன் கிடைக்கும் என்று நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி கூறியுள்ளார்.

English summary

People support to demonetization and it will give benefit gradually said finance minister Arun Jaitley.