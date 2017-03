10 வயது பேத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை… 66 வயது தாத்தா கைது… போலீசார் தீவிர விசாரணை

10 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த பாதகத்தைச் செய்த 66 வயது முதியவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

66 year old Grandfather was arrested by police for sexually assaulting 10 year old girl in Kerala.