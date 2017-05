திருமண வீட்டில் உற்சாகமாக நடனமாடிய மணமகன் மாரடைப்பில் மரணம் - குஜராத்தில் சோகம்

குஜராத்தில் திருமண வரவேற்பின் போது நண்பரின் தோளில் அமர்ந்து உற்சாகமாக நடனமாடிய மணமகன் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணமடைந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In a tragic incident, a 25-year-old groom died of a heart attack during his wedding procession in Borsad town of the neighbouring Anand district.