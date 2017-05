சினிமா, கேபிள் டி.வி.சேவைக்கு ஜி.எஸ்.டி.யில் வரி குறைப்பு... மத்திய அரசு அறிவிப்பு

சினிமா, கேபிள் டிவி சேவைகளுக்கு ஜி.எஸ்.டி.யில் வரி குறைக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Taxation on Cinema, cable and DTH services shall come down under the GST regime as the entertainment tax levied by states has been subsumed in the Goods and Services Tax, the government told on Tuesday.