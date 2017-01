ஏன் வெறித்துப் பார்க்கிறாய் என்றார்.. கொன்று விட்டேன்.. புனே ஐடி பெண்ணைக் கொன்றவர் வாக்குமூலம்

ஏன் இப்படி வெறித்து வெறித்து பார்க்கிறாய் என்று கேட்டதால் கழுத்தை இறுக்கி கொன்றேன் என்று புனே இன்போசிஸ் பெண் பொறியாளர் கொலை வழக்கில் கைதான கொலையாளி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 12:54 [IST]

English summary

Rasila Raju OP was found dead in the conference room on the ninth floor of Infosys premises in Hinjewadi.