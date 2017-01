வீர மரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர் ஹேங்பன் தாதாவுக்கு அசோக் சக்ரா விருது.. பிரணாப் வழங்கினார்

தீவிரவாதிகளுடனான சண்டையில் வீர மரணமடைந்த ஹேங்பன் தாதாவிற்கு அசோக் சக்ரா விருது இன்று வழங்கப்பட்டது. குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியிடம் இருந்து விருதினை அவரது மனைவி சாசென் லவாங் பெற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Hangpan Dada's wife accepts the Ashok Chakra, from President Pranab Mukherjee at the Republic Day celebrations today.