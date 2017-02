எதிர்ப்பாளர்கள் மீது முட்டை வீசுவது, இங்க் கொட்டுவது எல்லாமே ஜனநாயக உரிமை...சொல்வது ஹர்திக் படேல்

எதிர்ப்பாளர்கள் மீது முட்டை வீசுவது மற்றும் இங்க் அடிப்பது என்பது ஜனநாயக உரிமை என்கிறார் ஹர்திக் படேல்

English summary

Gujarat's Hardik Patel justified the throwing eggs on their opponents as a democratic way.