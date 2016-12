ஹரித்துவாரில் மீண்டும் திருவள்ளூவர் சிலை திறப்பு !

தமிழ் அமைப்புகளின் முயற்சியால் ஹரித்துவாரில் மீண்டும் திருவள்ளூவர் சிலை நேற்று மாலை நிறுவப்பட்டது.

English summary

Chief minister Harish Rawat on Monday unveiled the statue of renowned Tamil poet and philosopher Thiruvalluvar on the premises of Mela Bhawan in Haridwar