நடு ரோட்டில் பசுக்களை நடமாடவிட்டால் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம்: ஹரியானா முதல்வர் அதிரடி

பசுமாடுகளை சாலைகளில் நடமாடவிட்டால் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்க ஹரியானா அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

English summary

The roads of Haryana will soon be free from stray cattle as a community-based action plan has been prepared for the entire state which aims to bring to end this menace, a senior official said today.