தொப்பி என்றாலே எம்ஜிஆர்தான்.. அதனால் சின்னத்தைக் கேட்டு வாங்கினோம்.. தம்பிதுரையின் அசால்ட் விளக்கம்

தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக சசிகலா அணியினருக்கு தொப்பி சின்னம் ஒதுக்கியிருப்பதற்கு லோக் சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை அசால்ட் விளக்கம் கொடுத்து அசத்தி இருக்கிறார்.

English summary

Hat is MGR’s symbol, and will get back two leaves symbol said, MP Thambidurai.