‘நீட்’ தேர்வில் இருந்து விலக்கு… ஜவடேகருடன் தமிழக அமைச்சர்கள் அவசர ஆலோசனை

‘நீட்’ தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிப்பது தொடர்பாக மத்திய மனிவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகருடன் தமிழக அமைச்சர்கள் சந்தித்து அவசர ஆலோசனை நடத்தினர்.

English summary

TN ministers Vijayabaskar and Anbalagan met HRD minister Javadekar to discuss about NEET exam exemption.