அப்பா காப்பாத்துங்க!...சிறுமியின் கதறலுக்கு மனம் இறங்காத அப்பா- மரணத்துக்கு பின் வைரலாகும் வீடியோ

புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பணம் அளிக்காமல் தடுத்த தந்தையே தனது மரணத்துக்கு காரணம் என்று சிறுமி ஒருவர் பதிவு செய்த கதறல் வீடியோ அவரது மறைவிற்கு பிறகு சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

In a heart breaking incident a cruel father didn’t pay sympathy to her 13 year old kids plea to save her life who was suffering from cancer