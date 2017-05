121 டிகிரி பாரன்ஹீட்.. தீப்பிடித்தது போல் காட்சியளிக்கும் பிலாஸ்பூர்!

சத்தீஸ்கர் மாநிலம், பிலாஸ்பூரில் 121 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெயில் கொளுத்தி வருவதால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The heat wave in Chhattisgarh is touching new highs each day. On Monday, Bilaspur witnessed 121 degree fahrenheit, the highest temperature recorded in the state for the first time.