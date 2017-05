அனலாய் தகிக்கும் வட இந்தியா - நெருப்பு காற்று... கானல் நீரோடும் சாலைகள்

வட இந்தியாவில் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. பல பகுதிகளில் நெருப்பை கொட்டுவது போல அனல் காற்று வீசுவதால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Heat wave hit in North India, Skymet Weather predicts that one or two rainy spells along with thunderstorms and thundershowers are likely to make their way towards the national capital and adjoining areas.